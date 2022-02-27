وزير التعليم: نتعرض لشائعات كثيرة.. والبعض يظن أننا في حالة تخبط

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعاني من كم هائل من الشائعات والمعلومات المغلوطة والاجتهادات الشخصية ما يسبب قلقا شديدا لأولياء الأمور والطلاب أنفسهم على مدار العام، مؤكداً أن البعض يظن أن الوزارة «تتخبط» أو «تغير رأيها» بسبب تداخل المعلومات المتداولة وظهور خبر ثم نفيه وهكذا والوزارة لا علاقة لها في حقيقة الأمر بكل هذا.

تسريب كتاب دوري داخلي

وأضاف «شوقي» في تصريحات على صحفته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يبدأ التسلسل في أغلب الأحيان بتسريب لكتاب دوري داخلي أو وثيقة داخلية ليست للنشر من ديوان الوزارة إلى المديريات ويلتقطها البعض من ضعاف النفوس وينشرونها وفق فهمهم أو عدم فهمهم لها ودون أي تحقق بحثا عن الشهرة وبلا أي اعتبار لما يسببه ذلك من إزعاج للملايين من الطلاب وأولياء أمورهم والوزارة نفسها».

واستكمل: الحل بسيط جدا ما لم يتم نشره على موقع الوزارة أو صفحتها الرسمية الوحيدة على فيسبوك أو صفحتي الشخصية الموثقة بالعلامة الزرقاء والوحيدة على فيس بوك فهو غير رسمي ولا علاقة لنا به ولا داعي لسؤالنا عنه من الأساس ولن نرد على مثل هذه التساؤلات في المستقبل».

طارق شوقي يطالب أولياء الأمور بمساعدة الوزارة

وأكد أنه يجب على الجميع فهم كيف يتم إنتاج البلبلة؟ وكيف يتم تصدير انطباع سلبي عن الوزارة؟ مشددا على أولياء الأمور والطلاب بمساعدة الوزارة لمنع هذه الأساليب البالية وعدم الترويج لها قبل التحقق، ما إذا كان المرجع هو الوزارة وليس أي مصدر آخر.