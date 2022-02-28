الاستعلام عن قضايا بالاسم عبر بوابة وزارة العدل.. اعرف الخطوات

تحول مصر إلى دولة رقمية، هدف سعت له القيادة السياسية خلال الفترة الماضية للنهوض والتطور ومواكبة العالم، فضلا عن توفير الوقت والمجهود وتجنب الزحام والتكدس كإجراء احترازي في ظل تفشي كورونا، ومن بين تلك الخدمات التي تقدم للجمهور هو الاستعلام عن قضايا عن طريق الاسم والتي تقدمها وزارة العدل، فضلا عن تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية.

الاستعلام عن قضايا عن طريق الاسم

وفي هذا الصدد، يستعرض بوابة موقع «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، خطوات الاستعلام عن قضايا عن طريق الإسم من موقع بوابة وزارة العدل المصرية، وذلك في التقرير التالي:

يستطيع المستعلم الدخول إلى بوابة وزارة العدل، واختيار تبويب الخدمات الإلكترونية، وهي: «الاستعلام عن رول جلسة - الاستعلام عن موقف دعوى - الاستعلام عن رول دعوى - الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه»، وعليه يختار المواطن الخدمة التي يبحث عنها ثم القيام بالضغط على بدء الخدمة.

في الخطوة التالية تظهر بعض البيانات قد بإدخالها ومنها الاسم وأخيرًا الضغط على البحث، لتظهر بعدها النتيجة التي يبحث عنها المواطن عبر بوابة وزارة العدل.

خدمات وزارة العدل

وكانت قد أتاحت وزارة العدل المصرية خدمات إلكترونية أخرى كخدمات التوثيق والشهر العقاري والمحاكم والقضايا عبر بوابة مصر الرقمية، والتي تهدف لتسهيل الخصول على خدمات من المنزل دون الحاجة للنزول إلى مكان الخدمة.

كما يمكن للمواطن الاستفادة من تلك الخدمات من خلال القيام بعمل حساب على البوابة الإلكترونية من خلال إدخال اسم الشخص بالكامل وبطاقة الرقم القومي الخاصة به واسم المصنع - رقم مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي - واسم الوالدة والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول الخاص بالشخص واستكمال باقي البيانات لإجراء عملية التسجيل بنجاح.