«التخطيط»: الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية.. ولدينا 2.5 مليون مولود سنويا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، إن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا في المشروعات القومية؛ ومنها مشروع حياة كريمة الأكبر عالميا من حيث استهداف المواطنين والتنمية، لافتة إلى أن معدلات الزيادة السكانية تنطلق بشكل متسارع مع معدلات التنمية، وهو أمر غير مقبول ويعرقل إمكانية تحقيق التنمية.

زيادة عدد السكان بمعدل 25 مليون

وأوضحت «السعيد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة «الحياة»، أن عدد السكان زاد بمعدل 25 مليون نسمة في آخر 10 سنوات، بمعدل 2.5 مليون مولود سنويا، لافتة إلى أن عدد المواليد في مصر سنويا يعتبر تعداد سكاني لدول أخرى، وأن الزيادة تلتهم كل ثمار التنمية.

وأشارت إلى أنه بسبب الزيادة السكانية أصبح مطلوبا من الدولة توفير خدماتها بحجم أكبر لاستيعاب الزيادة فقط والحفاظ على المستوى الحالي وليس للتطوير أو التحسين، لافتة إلى أنه بالرغم من تلك الظروف تمكنت الدولة المصرية من تحقيق العديد من الإنجازات والتغلب على بعض التحديات.

معدل الإنجاب في المحافظات يصل إلى 6 أطفال

وأضافت وزيرة التخطيط، أن السياسات السابقة كانت مترتبة على الصحة الإنجابية، ولكن المخطط الحالي يبحث التشابك بين كل مؤسسات الدولة لدراسة القضية تنمويا، وبشكل متكامل يضمن حشد الجهود التي تحجت رؤية واحدة في ظل الدعم السياسي غير المسبوق، لافتة إلى معدل الإنجاب في بعض المحافظات يصل إلى 5.5 و6 طفل كمتوسط يؤكد أن هناك بعض السيدات ينجبن 10 أطفال، ما يؤدي إلى عدم تمكن الأسر من توفير حياة كريمة لكل تلك الأعداد، وأن الدول التي تمكنت من التغلب على تلك القضية كان بمساعدة المرأة وتمكينها نظرا لأهمية دورها الحاسم في الحد من معدلات الزيادة السكانية.