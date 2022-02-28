وزيرة التخطيط: السيسي وجه بوثيقة ادخارية مؤجلة كحافز لإنجاب طفلين فقط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنّ توفير الاستقلالية المالية للمرأة ومشاركتها في سوق العمل أحد بنود ضبط الزيادة السكانية، بالإضافة للتدخل الخدمي لضبط الزيادة السكانية، لافتة إلى أنه جاري تدريب 1500 طبيبة والتعاون مع الجمعيات الأهلية وتجهيز مراكز ووحدات متنقلة لتصل للمرأة بهدف توفير سلة غذائية خلال الـ1000 يوم الأولى للسيدات الأكثر احتياجا، بالإضافة للمحور التوعوي الهام من دراما ومسلسلات وورش وفاعليات بالقرى، ودور رجال الدين الهام بالتوعية ودورات وعي خاصة للمقبلين على الزواج.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فاعلية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الدولة بحاجة لميكنة كل الخدمات وخلق قاعدة بيانات كاملة ومتابعة وتقييم هذه التدخلات وتأثيرها المباشر على خصائص السكان.

وأشارت لحافز آخر وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي به، وهو وثيقة ادخارية مؤجلة لضمان جودة حياة السيدة المصرية وهذه الوثيقة لها شروط وضوابط لتحصل عليها السيدة من الزيجات الحديثة والقائمة بشرط ألا يزيد عدد الأطفال عن 2 وألا يقل سن الزوجة عن 21 سنة وألا يزيد عن 40 عاما، وبشرط الزيارات المستمرة لعيادات الأسرة والفحص لسرطان الثدي والتباعد في الإنجاب، ويمكن أن تصل المزايا التأمينية لـ60 ألف جنيه.