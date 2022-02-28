وزيرة التخطيط: الدولة أنفقت 400 مليار دولار منذ 2014 لتحسين حياة المواطن

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن دعم المرأة من خلال المنظومة الجديدة، يكون من خلال تدريبها بشكل كافي، والحفاظ على عدم تسربها من التعليم، وتوفير فرصة عمل جيدة، تضمن لها استقلالها المادي، الذي ينعكس على ثقتها بنفسها، وتغير طريقة تربيتها لأبنائها، موضحة أنه جرى تدريب أكثر من 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات والمشغولات والتصنيع، مع توفير مليون فرصة عمل من خلال وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة، وأن الدولة أنفقت نحو 400 مليار دولار منذ 2014 حتى الآن، لتحسين حياة المواطن في العديد من المشروعات القومية.

خطة تنفيذية لاستهداف المناطق النائية

أوضحت «السعيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة «الحياة»، أن هناك خطة تنفيذية لاستهداف المناطق النائية بشكل مدروس، يمكن لجان المتابعة من قياس أثر تلك الجهود والمبادرات، ويساعد في ذلك الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء من خلال الإحصاءات والبيانات التي ترصد المخالفات المجتمعية التي تحدث في الأقاليم مثل زواج القاصرات.

وأشارت «السعيد»، إلى أن النظام الإلكتروني الجديد، يضمن متابعة المرأة منذ توقيع عقد الزواج إلى موعد الإنجاب وتطعيم أطفالها، لافتة إلى أهمية الحوافز الإيجابية كوثيقة إدخارية تضمن للمرأة حقها في حياة كريمة حال التزامها بالضوابط المحددة للزيادة السكانية والحفاظ على التباعد بين فترات الحمل والكشف على الأمراض غير السارية بشكل مستمر، وبما يضمن الحفاظ على طفل بصحة جيدة ولديه الفرصة للحصول على الغذاء المناسب له.

دور الأزهر والكنيسة في نشر الوعي المجتمعي

أكدت «السعيد»، أن المبادرة تعتمد على حملة مجتمعية تشارك بها الوزارات والهيئات والكنيسة والأزهر الشريف للتوعية في القرى والأقاليم، ولتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى البعض، مشددة أن الحكومة تعمل على توفير حياة كريمة للمرأة من خلال التعليم والصحة ونظام الحياة المناسب، للخروج بمواطن وأسرة قادرة على التفكير والإبداع وبجيل جديد قادر على القيادة.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الوزارات تعمل وفقا لكل تخصص في محاور مختلفة منها التمكين الاقتصادي والصحة والتعليم مع متابعة أعمال الوزارات من خلال مرصد يتابع حجم الإنفاق مع حجم الإنجاز وتأثيره على خصائص السكان والزيادة السكانية وفقا لطبيعة المنطقة أو الإقليم، مؤكدة أن المجتمع المدني والقطاع الخاص شركاء مع الحكومة في مشروعات التنمية ولهما دور كبير وفقا للمبادئ التى وضعتها الدولة المصرية.