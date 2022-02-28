«حياة كريمة»: هدفنا بناء الهوية المصرية الثقافية في الريف بشكل سليم

قال حمدي ممدوح، عضو قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام ببناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياته، وتمكين الأسر من الحصول على الخدمات الثقافية، وبناء الهوية الشخصية للمواطن المصري كحق أصيل له.

حياة كريمة شريكا أساسيا في مشروع بناء الشخصية المصرية

وأوضح «ممدوح» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على قناة «الحياة»، أن مؤسسة حياة كريمة وقعت مبادرة مع وزارة الثقافة المصرية، باعتبار المؤسسة شريكا أساسيا في مشروع بناء الشخصية المصرية، لافتا إلى أن هيئات وزارة الثقافة تلعب دورا مهما بالمحافظات في تشكيل الهوية المصرية، ويجرى حاليا إعادة بناء الإنسان المصري من خلال التثقيف والتوعية واكتشاف المواهب والتنسيق الحضاري.

ممدوح: المبادرة تتضمن الخريطة الثقافية في مصر

وأشار «ممدوح» إلى أن محور التثقيف بالمبادرة يتضمن إدراج الخريطة الثقافية في مصر، والتي تختلف تماما عن الخريطة الجغرافية، حيث ترسم المسارات الثقافية بكل محافظة من أجل وضع باقى الخطط التي تنظم الندوات والفعاليات والفنون والقوافل الثقافية وفق احتياجات كل قرية في محافظات مصر، إضافة لمشروع «كتابك» الذي يستهدف تعزيز الثقافة ونشر المعرفة بين الشباب المصريين من خلال منافذ لتوزيع كتاب الثقافة وهيئة الكتاب بأسعار مناسبة للمستوى المعيشي للأسر في القرى المختلفة.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وقعت مع آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة» بروتوكول تعاون يهدف إلى تفعيل الشراكة الاستراتيجية وتنفيذ محور بناء الإنسان المصري تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فيما يتعلق بمحاور التثقيف والتوعية والمواهب والتنسيق الحضاري.

وحضر توقيع البروتوكول المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد بهي نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وياسمين الجندي عضو مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وندا خضر مدير قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة، وحمدي ممدوح عضو قطاع التنمية المتكاملة بالمؤسسة.