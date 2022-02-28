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يوستينا ثروت: «حياة كريمة» تهتم بالمرأة المعيلة وتضمن ترابطا أسريا سليما

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محمد عزالدين
12:39 م | الإثنين 28 فبراير 2022
يوستينا ثروت

يوستينا ثروت

قالت يوستينا ثروت، رئيس قطاع الفئات الأولى بالرعاية بمبادرة «حياة كريمة»، إن الإنسان المصري هو كنز الوطن وأيقونة انتصاره ومجده، لافتة إلى أن المبادرة تهتم بالمرأة المعيلة وتجهيز العرائس، لضمان ترابط أسري سليم، إلى جانب التوعية وإطلاق حملات محو الأمية الرقمية.

وأضافت يوستينا، خلال فعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن البادرة تعمل على تنمية عقول الأطفال بطرق جديدة، من خلال المسرحيات وتنظيم الأسرة وإطلاق مبادرات المكتبات الثقافية، متابعة: «وما زالت المسيرة مستمرة، لنشر الوعي تنفيذا لرؤية الرئيس السيسي».

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