المشرف على «2 كفاية»: إنشاء 400 عيادة لتنظيم الأسرة بقرى حياة كريمة

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- المشرف العام على مشروع 2 كفاية، إنه جرى حصر القرى المحرومة من خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية، لافتا إلى أنه سيجرِ التعاون خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع 400 جمعية أهلية لإنشاء عيادات تنظيم الأسرة «400 عيادة»، سيجرِ إنشائها الفترة المقبلة في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على مستوى المحافظات المختلفة.

تدريب الكوادر الطبية والفنية داخل عيادات تنظيم الأسرة

ولفت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه جرى التنسيق مع وزارة الصحة بشكل كامل، فيما يتعلق بقواعد البيانات، كما يجرِ تدريب الكوادر الطبية والفنية داخل عيادات تنظيم الأسرة، كما سيتم تجهيز هذه العيادات من وزارة التضامن والإنفاق على تشغيلها فى اطار تنمية الأسرة المصرية.

عثمان: الدور الإنتاجي للمرأة يقلص الدور الإنجابي

وأوضح عثمان، أن الدراسات أثبتت أن السيدة التي لديها مشروع خاص بها «مشروع صغير»، ومن لديها وحدات إنتاجية، لايزيد عدد مواليدها عن طفلين، قائلا: «الدور الإنتاجى للمرأة، يقلص الدور الإنجابى»، لذلك يشغل محور التمكين الاقتصادى حيزا كبيرا في إطار تنمية الأسرة.

استقطاب الرائدات ومكلفات الخدمة العامة للتوعية

وأشار إلى أن الرائدات الريفيات التي يجرِ استقطابهن الفترة المقبلة، التى يصل عددهن إلى 20 ألف رائدة ريفية، بخلاف مكلفات الخدمة العامة، سيلعبن دورا كبيرا في نشر الوعي بقضية تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الرائدات سيقمن بتوعية الأسر فى نسيج مجتمعهن، لافتا إلى أن مشروع «2 كفاية»، يأتي ضمن استراتيجية تنمية الأسرة.

تنفيذ العرض المسرحي «2 كفاية» بالساحات والشوارع الرئيسية

أوضحت وزارة التضامن فى تقرير لها، أنه جرى تنفيذ العرض المسرحي «2 كفاية»، بالساحات والشوارع الرئيسية، في 20 قرية من قرى «حياة كريمة» بـ10 محافظات مستهدفة في المرحلة الأولى، وهي المحافظات الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الخصوبة.