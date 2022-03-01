جامعة طنطا تواصل فعاليات «قادرون باختلاف» بـ«التربية النوعية»

واصلت جامعة طنطا اليوم فعاليات مبادرة «قادرون باختلاف» بكلية التربية النوعية بالجامعة، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، تحت إشراف الدكتور حمدى شعبان القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن.

شركاء التنمية

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على استثمار طاقات شركاء التنمية من ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، وتقديم كل سبل الرعاية والدعم والاهتمام وتمكينهم فى ظل «الجمهورية الجديدة».

إدماجهم في المجتمع

أشار الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة وعميد كلية التربية النوعية، إلى أن جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي تدعم الطلاب ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة على النحو الذي يمكنهم من ممارسة كل الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية، وتقديم كل سبل الرعاية اللازمة لهم وإدماجهم فى المجتمع في إطار برنامج الجامعة لتنفيذ مبادرة «قادرون باختلاف».

أقيمت فعاليات مبادرة «قادرون باختلاف» تحت إشراف الدكتور أكرم نمير، وكيل كلية التربية النوعية لشؤون خدمة المجتمع، والدكتورة نجلاء الحلبي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا الإمام، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور محمد زين العابدين مريكب مدير مركز رعاية ذوي الهمم، والدكتورة رانيا الكيلانى مدير مركز الخدمات المجتمعية، والدكتور محمد الحضرى مدير المركز الرئيسي للتدريب المستدام.