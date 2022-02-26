السجن سنتين لعامل متهم باختطاف وهتك عرض شاب من ذوي الهمم بعين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة سنتين مع الشغل، لاتهامه باختطاف وهتك عرض شاب من ذوي الهمم بمنطقة عين شمس، صدر الحكم برئاسة المستشار خليفة مسعود علي، وعضوية المستشارين سمير جابر علي، والحسن نجم الدين الكردي، وأمانة سر جاد كنعان سام.

اختطاف وهتك عرض

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 8198 لسنة 2020 جنايات عين شمس، أن المتهم «هاني.م»، عامل، اختطف المجني عليه «ع. م»، بالتحايل، بأن اقتاده لمسكنه بعيدًا عن ذويه مستغلاً الحالة المرضية للمجني عليه، وهتك عرضه بالقوة مستغلاً كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت تحريات المباحث، صحة الواقعة، وارتكاب المتهم لها، وشهد المجني عليه، بقيام المتهم باقتياده إلى مسكنه، وارتكاب فعلته الشنعاء.