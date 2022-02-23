لو بطلنا نحلم نموت.. «فارس» من ذوي الهمم: نفسي أمثل مع أشرف عبد الباقي

منذ نحو 30 عاما حين كان «فارس الجمل» شابا يبحث عن عروس تشاركه الحياة رفض أن يرتبط بواحدة من ذوي الهمم خاصة قصار القامة، ويشاء القدر بعد زواجه أن يرزقه الله بطفلين من قصار القامة، «عبد الرحمن» بطل قصتنا اليوم، أحدهما.

«لو بطلنا نحلم نموت»

حين تكون مختلفا عمن حولك فإن تعرضك للتنمر أمر وارد الحدوث، ولكن عليك أن تواجه ذلك فتكد وتعمل وتمارس الرياضة وتسعى وراء حلمك: «قصر قامتي لم يمنعني من العمل والحلم، أعمل ميكانيكي سيارات منذ 5 سنوات، شربت المهنة وبقى لي زبوني الخاص، ورغم أن طولي 100 سم إلا أني أجيد قيادة السيارة، كما أجيد السباحة، وأهوى التمثيل وحلم عمري أن ألتقي الفنان أشرف عبد الباقي وأعمل معه في مسرح مصر».

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أحلام «عبد الرحمن»، 21 سنة، من قرية الشيخ درغام مركز دمياط، حدودها السماء، لم يكتفِ بالسباحة والتمثيل: «بدأت ممارسة الرياضة منذ شهور في نادي كفر سعد مع نوسة (إيناس الجبالي) التي شاركت في مؤتمر قادرون باختلاف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أحلم بالمشاركة فيه العام المقبل، كما بدأت التدرب على لعبة رفع الأثقال تمهيدا للمشاركة في كافة المنافسات الرياضية وصولا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية».

«لن أعيش في جلباب أبي»

يرفض «عبد الرحمن» أن يسير على نهج أبيه، وعلى الرغم من أنه لا يعيش أي تجارب عاطفية، إلا أنه يقول: «لما هقرر ارتبط هتكون واحدة من قصار القامة، مش هعمل زي أبويا، اللي سبحان الله ربنا رزقه بيا وأختي الصغيرة، اللي تعرضت للتنمر لفترات طويلة، وكانت بترفض الخروج من المنزل، ولكن لما بدأت ممارسة الرياضة مع فريق ذوي القدرات الخاصة بنادي كفر سعد اكتسبت ثقة كبيرة وبقت تتعامل بشكل طبيعي وتتقبل نظرات وكلام الناس».