منير مكرم يعلن وفاة المخرج باسم محمود رحمي بعد صراع مع المرض

أعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة المخرج باسم محمود رحمي، قبل قليل، بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

باسم رحمي أخرج مسلسل «بوجي وطمطم»، من إنتاج عام 2009، بطولة إيمي سمير غانم ومحمد شاهين ومروة عبدالمنعم.

وكانت النقابة، استجابت للمخرج باسم رحمي، بعد أن كشف الفنان مصطفى درويش، عن معاناة الراحل من المرض، إذ نشر صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «مخرج بوجي وطمطم الأستاذ باسم محمود رحمي، عنده شلل رباعي، ومشكلات في القلب وحالته صعبة جدًا، وطبعا معهوش فلوس لعلاج ولا حد فاكره ولا حد بيسأل عليه»