«المهن التمثيلية» تستجيب للمخرج باسم محمود رحمي: نقله إلى المستشفى

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن استجابة النقابة، لعلاج المخرج باسم محمود رحمي ابن المخرج الكبير محمود رحمي، الذي يعاني من شلل رباعي، ومشكلات في القلب، بعد تدهور حالته الصحية، لكنه لا يملك المال الكافي للعلاج.

المهن التمثيلية تستجيب للمخرج باسم رحمي

وقال أشرف زكي في تصريحات لـ«الوطن»: «النقابة استجابت لمشكلة المخرج باسم رحمي، ويجري الآن تجهيزه لنقله إلى مستشفى الشبراوي بالدقي».

مصطفى درويش يكشف عن تدهور الحالة الصحية للمخرج باسم رحمي

وكان الفنان مصطفى درويش كشف عن معاناة باسم رحمي من المرض، حيث نشر صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «مخرج بوجي وطمطم الأستاذ باسم محمود رحمي، عنده شلل رباعي ومشاكل في القلب وحالته صعبة جدًا وطبعا معهوش فلوس لعلاج ولا حد فاكره ولا حد بيسأل عليه»

من هو المخرج باسم رحمي؟

ولد باسم محمود رحمي عام 1939، ودرس في كلية الفنون الجميلة وتخرج منها بدرجة امتياز، ما أهله لأن ينال التعيين كمعيد في الجامعة لكنه فضل العمل في التليفزيون المصري، وهو ابن المخرج الكبير محمود رحمي، الذي توفي عام 2001، وهو مخرج ومصمم عرائس دُمي مصري، ومن أشهر أعماله بوجي وطمطم.