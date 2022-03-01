وصول الدفعة الأولى من محطات الإنترنت المجاني «ستارلينك» إلى أوكرانيا

أرسلت شركة «سبيس إكس» شاحنة مليئة بمحطات «ستارلينك» إلى أوكرانيا، لتوفير إنترنت مجاني غير أرضي، وفقًا لصورة نشرها نائب رئيس الوزراء في البلاد، والذي طلب من الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس» إيلون ماسك، المساعدة أثناء الغزو الروسي.

أوكرانيا تطلب إنترنت مجانيا بسبب الغزو الروسي

وكان ميخايلو فيدوروف، وهو أيضًا وزير التحول الرقمي الأوكراني، قد كتب تغريدة موجهة إلى ماسك يطلب فيه من سبيس إكس تشغيل أقمارها الصناعية ذات النطاق العريض من ستارلينك لتكملة خدمات الإنترنت في البلاد التي تعطلت أثناء الغزو الروسي، وقال «فيدروف»: «ماسك.. بينما تحاول استعمار المريخ، تحاول روسيا احتلال أوكرانيا، بينما تهبط صواريخك من الفضاء بنجاح، تهاجم الصواريخ الروسية المدنيين الأوكرانيين»، وفي غضون ساعات، حصل «فيدروف» على إجابته، ورد «ماسك» على تويتر: «خدمة ستارلينك نشطة الآن في أوكرانيا، والمزيد من المحطات الطرفية في الطريق».

وتأثر الاتصال بالإنترنت بشكل خاص في المناطق الجنوبية والشرقية من أوكرانيا، حيث اشتد القتال لصد تقدم القوات الروسية، وغرد «فيدوروف» مرة أخرى لشكر «ماسك» بعد الأخبار، كما أقر الحساب الرسمي لحكومة أوكرانيا على «تويتر» بإجراءات ماسك، وكتب «شكرا.. نقدر ذلك».

هجمات إلكترونية

ومع استمرار القتال في المدن الأوكرانية، كانت هناك مخاوف من احتمال وقوع هجمات إلكترونية على البنية التحتية الحيوية للإنترنت، ما قد يجعل من الصعب على الأخبار مغادرة البلاد أو الاتصال بأحبائهم، وقد تصاعدت هذه المخاوف في أعقاب بعض الانقطاعات الجزئية التي حدثت الأسبوع الماضي.

ومن أجل الاستفادة من نظام «ستارلينك»، يجب أن يكون لدى المستهلكين محطة عبارة عن طبق أبيض مسطح خاص بشركة «سبيس إكس»، ومن خلال الرؤية الواضحة للسماء، يمكن للأطباق إرسال واستقبال إشارات من أي أقمار صناعية نشطة من «ستارلينك»، وتم شحن هذه المحطات إلى أوكرانيا، على الرغم من أنه من غير الواضح من الصورة عددها.