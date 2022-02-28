البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يدعو لمنح أوكرانيا وضع «المرشح» غدا

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن البرلمان الأوروبي سيتبنى غدا الثلاثاء، قرارًا يدعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى العمل من أجل منح وضع «مرشح الاتحاد الأوروبي» لأوكرانيا، لمواصلة العمل من أجل الاندماج في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن ذلك الطلب يأتي من أعضاء البرلمان الأوروبي، في أعقاب صور صادرة من كييف للرئيس فولوديمير زيلينسكي، وهو يوقع الخطاب الرسمي لطلب عضوية الاتحاد الأوروبي، بينما شرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي هذه العملية، وقال إنه يجري كتابة خطاب الطلب إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي تحتفظ به فرنسا حاليًا، ثم يتم إبلاغ الدول الأعضاء، والبرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية، بالطلب من المجلس.

ويحتاج اجتماع لوزراء شؤون الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27، والمعروف باسم مجلس الشؤون العامة، إلى اتخاذ قرار للحصول رسميًا على رأي المفوضية الأوروبية بشأن الطلب، وقال المسؤول إن الأمر سيستغرق عادة من 15 إلى 18 شهرًا لإصدار رأيها على الرغم من أنه يمكن تقصير تلك الفترة بشكل كبير اعتمادًا على الاعتبارات السياسية.

فترة الموافقة على الانضمام متفاوتة

ومن المفترض ان تكون هناك فترة ما قبل الانضمام متفاوتة المدة ، حيث يقوم خلالها البلد المرشح بتكييف مؤسساته ومعاييره وبنيته التحتية لتمكينه من الوفاء بالتزاماته كدولة عضو، وتتضمن عملية الانضمام الامتثال لمعايير الانضمام بما في ذلك اعتماد وتنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي.

زيلينسكي يوقع طلب الانضمام للاتحاد الأوروبي

كان الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، قال إنه وقع على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته وكالة رويترز، وأضاف مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي لـ«رويترز»، أن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون إمكانية عضوية أوكرانيا في قمة غير رسمية.

وتابع: «أعتقد أن أحد الأسباب التي تجعل هذا الأمر مهمًا للرئيس زيلينسكي هو أيضًا في بعض المناقشات بشأن المخرج من الازمة مع روسيا، لكنه أضاف أن العملية لم تبدأ بعد».