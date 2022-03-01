تحرك برلماني عاجل بسبب أسعار العمرة 2022 وإلزام المعتمرين بالتكاليف الطبية

في تحرك برلماني بشأن موسم العمرة 2022، تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب «مستقبل وطن» بالبحيرة، بطلب إحاطة عاجل للحكومة ممثلة في وزارة السياحة بشأن ضوابط أسعار العمرة، في ظل وجود مغالاة من بعض الشركات الخاصة في زيادة أسعار البرامج.

موسح الحج والعمرة 2022

وقال النائب في طلب الإحاطة: «للأسف الشديد استغل بعض أصحاب شركات السياحة أزمة فيروس كورونا والتي حرمت المصريين لفترة كبيرة من زيارة بيت الله الحرام سواء في أداء العمرة أو فريضة الحج، في رفع أسعار البرامج بشكل كبير بالتزامن مع فتح باب العمرة».

مغالاة شركات السياحة في رحلات العمرة

وأشار «زين الدين» في طلب الإحاطة إلى أنَّ هناك مغالاة واضحة في الأسعار، فضلا عن إلزام المعتمرين بتحمل تكاليف بعض التحاليل الطبية الخاصة بفيروس كورونا، وفقًا لما وضعته المملكة العربية السعودية من اشتراطات لدخول أراضيها لأداء العمرة.

وأكّد النائب وجود فوارق كبيرة في السعر بين البرامج وبعضها حسب درجة الإقامة في فنادق مكة والمدينة، وهو ما يحرم قطاع عريض من المصريين في فرصتهم لزيارة بيت الله الحرام.

وتابع: «نحن نعلم جيدا أن هناك ضوابط كثيرة، ونعلم كذلك وجود تحريك في الأسعار بسبب تداعيات كورونا»، مشددًا على أنَّه لا يجب أن تستغل شركات السياحة زيادة الإقبال في المغالاة بأسعار البرامج.

تسهيل إجراءات العمرة

وطالب عضو مجلس النواب وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية لوضع ضوابط واضحة للأسعار، لمنع استغلال المواطنين، داعيًا إلى تسهيل الإجراءات وخصوصًا للشركات السياحية التي تواجه أزمة في إنهاء الأوراق الخاصة بالرحلات.