رئيس اتحاد المصريين بالسعودية: أسعار العمرة لن تقل عن 45 ألف جنيه

قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية، إنّ المملكة ستمنع بعض الفئات من أداء فريضة الحج هذا العام، وهم من يسافرون لزيارة أشخاص يعيشون على أرض المملكة، وسيختم على التأشيرة بمنعهم من أداء الفريضة، لكن يسمح لهم بأداء مناسك العمرة حتى نهاية شهر رمضان المقبل، موضحًا أنه كل من لم يكتمل تحصينه بلقاح فيروس كورونا داخل المملكة العربية السعودية لن يُسمح له بدخول الأراضي المقدسة أثناء فترة الحج.

أسعار العمرة هذا العام لن تقل عن 45 ألف جنيه مصري

وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، أنه إذا مضى أقل من 5 سنوات منذ أخر فريضة حج، لن يؤدي الشخص الفريضة هذا العام، معقبًا: «على المصريين الذين يرغبون في أداء العمرة الخضوع لحجر صحي لمدة 3 أيام بأحد الفنادق المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية على نفقته، لذلك لن تقل أسعار العمرة هذا العام عن 45 ألف جنيه مصري، وهذه ستكون أقل فئة».

الراغبين في أداء فريضة الحج

وتابع نائب رئيس اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية، أنّ من يرغب في أداء فريضة الحج يجب عليه التقدم لإحدى الشركات المعتمدة من وزارة السياحة والآثار، ويمكن معرفة الشركات المعتمدة من غيرها عن طريق مراجعة الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة إذ أنه يحتوي على كشف بأسماء هذه الشركات.

الإسراع بعملية الربط الإلكتروني

وأردف: «الخطوة التالية يجب أن يحصل الراغب في أداء فريضة الحج على تأشيرة من إحدى القنصليات السعودية في مصر، وللأسف لم يستطع أي معتمر مصري دخول الأراضي المقدسة حتى وقتنا هذا، بسبب مشكلة كبيرة في الربط الإلكتروني بين وزارة السياحة المصرية ووزارة الحج والعمرة السعودية، وأتمنى أن تعجل وزارة السياحة بعملية الربط الإلكتروني، لأن المصريين مشتاقين لزيارة الكعبة والمسجد النبوي».