أسعار العمرة في رجب وشعبان 2022.. تبدأ من 35 ألف جنيه

يبحث المشتاقون إلى زيارة بيت الله عن أسعار العمرة في رجب وشعبان 2022، بعد أن توقفت رحلات الحج والعمرة على مدار عاميين بسبب جائحة كورونا، لكن في نهاية العام الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية اشتراطات أداء المصريين للعمرة، وتزامنًا مع عودة رحلات العمرة مرة أخري، يبحث الكثيرين عن الأسعار التي أعلنتها الشركات السياحية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، نعرض أسعار العمرة في رجب وشعبان 2022، وفق المعلن من الشركات السياحية شركة مصر للطيران، والغرفة التجارية في السطور التالية:

أسعار العمرة في رجب وشعبان 2022

وبحسب عدد من الشركات السياحية، فأن رحلة العمرة خلال شهري رجب وشعبان للبرنامج الاقتصادي، ومدتها أسبوعين، تبدأ من 35 ألف جنيه، في حالة كان المعتمر محصن أي حاصل على الجرعات الكاملة من لقاح كورونا بما فيها الجرعة الثالثة.

أما إذا لم يكن المعتمر محصن، فانه تكلفة العمرة تزداد بقيمة 5 آلاف جنيه، وهي قيمة العزل ومسحات الـ PCR التي سيجريها في المملكة بعد الذهاب.

بينما تبدأ برامج العمرة فئة 4 نجوم، من 45 ألف جنيه، وترتفع قيمة إذا لم يكن المعتمر محصن، أما بالنسبة لبرامج الـ5 نجوم فتصل لــ 70 ألف جنيه، ويجري تحديد السعر بناءً على الخدمات والإقامة وتحاليل الـPCR وغيرها.

أسعار تذاكر الطيران لأداء العمرة

ووفق بيان الشركة المصرية للطيران، فقد أعلنت عن أسعار تذاكر الطيران لأداء مناسك العمرة، وتشمل الضريبة، والتي تراوحت ما بين 5200 جنيه إلى 7300 جنيه، للذهاب والعودة وجاءت التفاصيل كالتالي:

تذكرة عمرة ذهاب وعودة خط سير من القاهرة لجدة بسعر 5200 جنيه، بينما سعر تذكرة طيران خط سير القاهرة وجدة، والعودة من المدينة المنورة القاهرة، بسعر 5500 جنيه، وأخيرًا تذكرة طيران خط سير القاهرة إلى المدينة المنورة، والعودة جدة إلى القاهر بسعر 7300 جنيه.