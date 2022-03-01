وصول «طبيب الكركمين» إلى «الجنح» لحضور أولى جلسات محاكمته

وصل أحمد محمد عبدالقادر أبوالنصر، المعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، قبل قليل، إلى محكمة الجنح الاقتصادية، لحضور أولى جلسات محاكمته ببيع أعشاب ونباتات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية، تحت مسمى «كركمين» على مواقع التواصل الاجتماعي.

طبيب الكركمين

وقررت جهات التحقيق في وقت سابق، حجز أحمد أبوالنصر بعد تحرير شكاوى ضده، تتهمة بالاحتيال على المرضى، بظهوره على عدد من القنوات الفضائية، مروجا لمنتج «الكركمين»، مدعيا كونه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة والسكان، للعلاج بالأعشاب، وهو الأمر الذي نفته وزارة الصحة والسكان.

الاتهامات في قضية طبيب الكركمين

وكانت النيابة العامة، قدّمت المتهم أحمد أبوالنصر، وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في 7 فبراير الحالي، بتهمة طرح أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية للبيع، لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك.

كما وجّه للمتهمين، تهم فتح مكتب للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، بأن أنشأ المتهم أحمد أبوالنصر وأدار صفحات على فيس بوك، ومواقع أخرى، بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب «طبيب»، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء دون تصريح، وجُنح أخرى.