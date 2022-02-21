عضو بـ«الشيوخ»: أحمد أبو النصر قد يعاقب بالسجن المؤبد في هذه الحالة

علق النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، على واقعة إلقاء القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، قائلا إن العقوبة ستتوقف على ما تنتهي إليه التحقيقات في وصف الجرائم التي ارتكبها، وقد يعاقب بالسجن المؤبد.

اتهامات موجهة لـ«طبيب الكركمين»

وقال عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المتاح الآن لدى جهات التحقيق، أن الشخص المذكور انتحل صفة طبيب، وأدار أماكن لإعداد أدوية غير مرخص بها، وعالج مرضى بغير ترخيص من وزارة الصحة والسكان أو الحصول على مؤهل.

تحقيقات النيابة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: «بعد هذه الوقائع، النيابة العامة سيتكشف لها، أن كانت هذه الوقائع قد نتج عنها أفعال مشددة، إذ أن هذه الأدوية قد تكون أدت إلى وفاة مريض أو سببت له عاهة مستديمة مثل الفشل الكلوي أو الفشل التنفسي وغيرها، وهذا النوع من المسائل يثبت بالدليل الفني بعد عرض من تناول هذه الوصفات التي أسماها بالخزعبلية».

وتابع: «إذا لم تتسبب الأدوية التي وصفها للمرضى بأي تطور خطير لصحتهم العامة ولم يترك أثرا تولد عنه وفاة أو عاهة، فإنه سيعاقب على الجريمة الأكثر، وهي تصنيع الأدوية دون ترخيص ووصفها في وصفات علاجية دون سند من الجهة الفنية، والعقوبة تصل فيها إلى 5 أعوام إن لم يظهر فيها ظروف مشددة، وإذا ظهرت ظروف مشددة فإن الواقعة سترتقي من جنحة إلى جناية وقد تصل إلى السجن المشدد أو السجن المؤبد نتيجة الأضرار الذي تسبب فيها، أما عقوبة انتحال الصفة فهي 6 أشهر إلى 3 سنوات.