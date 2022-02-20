نقيب «صيادلة القاهرة»: أحمد أبو النصر أساء للقطاع الطبي بأكمله

قال الدكتور محمد الشيخ عضو مجلس الشيوخ ونقيب الصيادلة بالقاهرة، إن الصيدلي أحمد أبو النصر، أساء للقطاع الطبي بأكمله، موضحًا أن ما فعله تدليس على المواطنين، إذ يظهر على قنوات فضائية تبث من الخارج، ويستغل حاجة مصابي الأمراض المزمنة إلى العلاج.

تسبب في موت مصاب بالسكر

وأضاف الشيخ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض على قناة ON: «سمعنا أنه كان يعالج مصابا بالسكر، يحصل على الأنسولين، فطلب منه عدم تناوله مرة أخرى، ما أدى إلى وفاته، ويُقال إنه استغل بعض مصابي مرض السرطان، وللأسف هناك الكثير من هذا النموذج».

تحذير من استغلال احتياجات الناس

حذر دكتور سعيد شمعة نقيب الصيادلة في الدقهلية، من استغلال احتياجات الناس، والاستفادة منهم بشكل لا يشجعه القانون، أو أي مبدأ: «هذه الظاهرة قديمة وليست جديدة، ويجب اتخاذ وقفة مناسبة، فقانون آداب المهنة، يجرم الإعلان عن الأدوية أصلا».

وأوضح أن المواطنين يهتمون بأي شيء خاص بالأعشات، ويعتقدون أن الكركمين أو غيره، يعبر عن العودة إلى الطبيعة، وبالتالي فإنها أفضل من الحصول على الأدوية، مشددًا على أن هذا الأمر خطأ كبير، لأن الأعشاب في العالم كله، تعامل مثل الأدوية، لها طريقة للاستخلاص والتعاطي وجرعة.

وأكد أن العلاج بالكركمين ليس منصوصا عليه في دساتير الأدوية، أو في الأبحاث العلمية، مشيرًا إلى أن بعض الأعشاب الطبية، قد تخفف آلام المعدة، وتنشط الدورة الدموية، وتزيد حيوية الجسم، لكنها لا تعالج أمراض مزمنة: «هذا عبث».