تحرك برلماني عاجل ضد طبيب الكركمين بسبب الإعلانات.. طلب إحاطة

تقدم النائب أحمد حته، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المجلس موجه لرئيس الوزراء ومسئولي المجلس الأعلى للإعلام، حول استمرار إعلانات طبيب الكركمين على كافة الفضائيات بشكل جنوني رغم القبض عليه والتحقيق معه.

إعلانات الكركمين

وتساءل النائب: «هل يتوافق استمرار الإعلانات مع الاتهامات والتحقيقات؟ ولماذا لم يتم إيقاف الإعلانات حتى انتهاء التحقيقات؟»، وأشار النائب إلى أن الاتهامات تضمنت حيازة سلع مجهولة يتم الإعلان عنها ليل نهار في كافة الفضائيات المصرية بشكل مكثف على مدار الساعة، وهو ما يعد استفزازا للمواطنين.

وأوضح «حته»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أنه يجب وقف تلك الإعلانات خاصة أن البسطاء يصدقون فحواها، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بمتابعة الفضائيات ومنها المجلس الأعلى للإعلام يجب أن تتخذ موقفا في مثل هذه الأزمات لأنه لا يعقل أن يتم التحقيق حول منتج لأنه يمثل خطورة على حياة الناس ويتم الإعلان عنه والترويج له بهذا الشكل.

وأضاف أن فوضى الإعلانات على الفضائيات مستمرة لبحث دون مراعاة للقيم وخاصة البرامج والاعلانات الطبية التي أصبحت ظاهرة، ولابد من وقفة مع الإعلانات الطبية التي تتزاحم وتزداد رغم التحذيرات، ووجه النائب سؤالا للمعنيين: «هل يعقل أن يحاسب أحمد أبو النصر على منتجات طبية ويمكن ان يسجن لمدة طويلة وتستمر الفضائيات في الإعلان عن المنتجات؟».

تفعيل الرقابة الدوائية

واكد أن قانون تنظيم الإعلانات لابد من تعديله على ألا يتم الإعلان في أي وسيلة إعلامية وحتى على السوشيال ميديا دون التحقق من صحة وجودة المنتج محملا المسئولية لجهاز حماية المستهلك والرقابة الدوائية بشأن الفوضى في إعلانات الأدوية.

طبيب الكركمين

وتم إلقاء القبض على الدكتور أحمد أبو النصر وحبسه على ذمة التحقيقات بتهم متعددة من بينها انتحال صفة طبيب لممارسة الطب رغم أنه صيدلي.