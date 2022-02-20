مصدر أمني يكشف مفاجأة بشأن «طبيب الكركمين»: عليه أحكام قضائية بالحبس

كشف مصدر أمني، تفاصيل جديدة، بشأن الصيدلي أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، أنّه محجوز في قسم الشيخ زايد، الآن على ذمة التحقيقات.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الصيدلي المتهم صدرت ضده عدة أحكامٍ قضائية بالحبس بالدقي في قضية تموينية.

عرض «طبيب الكركمين» على المحكمة للنظر في أمر حبسه

كان جهات التحقيق، قررت حجز «طبيب الكركمين»، وعرضه على الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة الاقتصادية المختصة للنظر في أمر حبسه، صباح غدٍ الاثنين، لاتهامه بعرض أدوية مجهولة المصدر.

القبض على الصيدلي بتهمة النصب

يشار إلى أنّ مباحث المصنفات قد ألقت القبض على أحمد أبو النصر، أمس، بعد تلقيها شكاوى تتهمه بالنصب وخداع المرضى، والادعاء بأنّه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة، للعلاج بالأعشاب، عبر الفضائيات، وذلك خلافًا للحقيقة، واتخذت ضده الإجراءات القانونية.

المواطنون يكشفون وقائع النصب على يد المتهم

وتداول مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل وقائع عدة زعموا فيها تعرضهم للنصب والخداع على يد أحمد أبو النصر، والترويج لنفسه عبر الفضائيات، وإيهامهم بأنه خبير علاجي، يُمكنه علاج جميع الأمراض وذلك باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب.