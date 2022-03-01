«ابني وولي عهدي».. محمد رمضان يحيي نبوءة عمر الشريف له: ما زال المشوار في البداية

استعاد الفنان محمد رمضان، ذكرياته مع النجم الراحل عمر الشريف، من خلال نشر فيديو قديم، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

عمر الشريف: محمد رمضان ابني هيكون أحسن ممثل في مصر

ظهر رمضان، داخل الفيديو الذي نشره، متأثرًا بكلام النجم عمر الشريف، الذي قال عنه: «محمد رمضان ابني هيكون أحسن ممثل في مصر»، متابعا: «هو ده اللي اختارته في مخي أنه يكون ولي العهد بتاعي»

وعلق محمد رمضان، على الفيديو، قائلًا: «كلام لن أنساه في بداية مشواري، من النجم العالمي عمر الشريف الله يرحمه.. وما زال المشوار في البداية».

استعراض سيارته «فيراري»

لفت محمد رمضان، الأنظار إليه مؤخرا، باستعراض سيارته الجديدة «فيراري»، من خلال نشره لمقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقا: «نهاركم فيراري.. مفيش غير كرسي واحد».

يشار إلى أن رمضان، يواصل حاليا، تصوير مسلسله الجديد «المشوار»، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، إذ يشارك في تقديم هذا العمل الدرامي عدد كبير من نجوم الفن، مثل: دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فواد، أحمد مجدي، ندى بسيوني، خالد كمال، أحمد صفوت، أحمد سعد عبد الغني، خالد أنور، حنان يوسف، أحمد كمال، كارولين خليل، ثراء جبيل، ملك قورة، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.