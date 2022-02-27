محمد رمضان يستعرض سيارته الـ«فيراري».. والجمهور: «مجبتهاش دهبي ليه»

شارك الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو مع جمهوره، وهو يستعرض سيارته الجديدة الفارهة «فيراري»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وعلق محمد رمضان على مقطع الفيديو الذي نشره اليوم الأحد، قائلا: «نهاركم فيراري.. مفيش غير كرسي واحد».

تعليقات الجمهور على سيارة محمد رمضان الجديدة

وانهالت التعليقات على فيديو محمد رمضان من المتابعين وجمهوره والتي جاءت كالتالي: «هاتدبحلها إيه دي بقي»، «نهارنا فيراري»، «ماشاء الله، الله يديك خيرها ويكفيك شرها»، «تستاهل كل الخير ربنا يدوم عليك النعم لا تنسى الصدقة لتطهرك»، «الله يباركلك فيها ويكفيك شرها ويزيدك يارب»، «ماشاء الله ربنا يزيدك»، «مجبتهاش دهبي لي عشان تمشي مع المعجون بتاع سنانك»، «أنت فيراري»،«مش عايز أجيبها علشان مش بحب أركب لوحدي وضيقة كمان».

وكان محمد رمضان أثار الجدل، خلال الأيام القليلة الماضية، عندما ظهر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو يغسل أسنانه بمعجونة أسنان من الذهب عيار 21، وعلق على الفيديو: «صباح الذهب معجون أسناني عيار 24».

وظهر بعدها الفنان خالد سرحان برفقة مجعون أسنان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقا عليها: «المعجون بتاعي بـ24 جنيه ولسا فاضل فيه عضه، تعليقا على فيديو محمد رمضان.

محمد رمضان يجري تصوير مسلسل «المشوار»

يذكر أن محمد رمضان يجري الآن تصوير مسلسل «المشوار»، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، بطولة دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فواد، أحمد مجدي، ندى بسيوني، خالد كمال، أحمد صفوت، أحمد سعد عبد الغني، خالد أنور، حنان يوسف، أحمد كمال، كارولين خليل، ثراء جبيل، ملك قورة، ومن تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.