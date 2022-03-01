دفاع أحمد أبو النصر «طبيب الكركمين» يطلب بإخلاء سبيله بأي كفالة

طلب الدكتور محمد الجندي، دفاع الطبيب المتهم أحمد محمد عبدالقادر أبوالنصر، المعروف بـ«طبيب الكركمين»، بإخلاء سبيل موكله بأي كفالة تحددها هيئة المحكمة في أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة بيع أعشاب ونباتات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية.

وقررت جهات التحقيق، في وقت سابق، حجز الصيدلي أحمد أبو النصر بعد تحرير شكاوى ضده، تتهمه بالاحتيال على المرضى، بظهوره على عدد من القنوات الفضائية، مروجًا لمنتج «الكركمين»، مدعيًا أنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة والسكان، للعلاج بالأعشاب، الأمر الذي نفته وزارة الصحة.