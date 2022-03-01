عاجل.. بدء أولى جلسات محاكمة أحمد أبو النصر المعروف بـ«طبيب الكركمين»

بدأت محكمة الجنح الاقتصادية، منذ قليل، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الطبيب المتهم أحمد محمد عبدالقادر أبوالنصر، وذلك لاتهامه ببيع أعشاب ونباتات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية، تحت مسمى «كركمين» على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم أحمد أبو النصر -هاربًا- وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الجاري؛ لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.

واتهمت أبو النصر بإنشاء وإدارة صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.