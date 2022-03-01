دفاع «طبيب الكركمين» يطلب معاينة مقار الضبط الأربعة في القضية

طلب الدكتور محمد الجندي، دفاع المتهم أحمد أبوالنصر، المعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، في أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة انتحال صفة طبيب وبيع أدوية وأعشاب بشكل غير مرخص، باستدعاء العقيد محمد حنفي، مدير إدارة مكافحة جرائم المصنفات ومحرر المحضر ومجري التحريات، والعقيد هيثم التهامي، مدير إدارة المصنفات في الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية، واستدعاء ضابطين قائمين بالضبط، والمقدم محمود رشاد، بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقائم على فحص هاتف المتهم.

دفاع طبيب الكركمين

كما طلب الدفاع، استدعاء مفتشي الإدارة المركزية لمراقبة الأسواق بالهيئة العامة للدواء، والانتقال إلى معاينة مقار الضبط الأربعة، والعيادات والمقار العلاجية الواردة على لسان محرر المحضر، فضلا عن استدعاء الدكتور حسن منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للاطلاع على أحراز الدعوى.