دفاع «طبيب الكركمين» يطلب الاستعلام عن رقم موكله من شركات الاتصالات

طلب الدكتور محمد الجندي، دفاع المتهم أحمد أبوالنصر، المعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، المحكمة الاقتصادية في أولى جلسات القضية، بالاستعلام من شركات الاتصالات الثلاث عن رقم هاتف محمول خاص بالطبيب أبو النصر.

طلبات دفاع طبيب الكركمين

كما طالب الدفاع، هيئة المحكمة، بالتصريح باستخراج صورة رسمية من أوراق شركة هاوس هيربال لتجارة وتوزيع العطارة والأعشاب، والتصريح باستخراج صورة رسمية من أوراق شركة أكاسيا لتجارة وتوزيع العطارة والأعشاب.

ووجّهت النيابة العامة للمتهم أحمد أبوالنصر وآخر معه، اتهامات بعرض أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية، للبيع، لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك.

الاتهامات في القضية

كما اتهمتهما بفتح مكتب للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، واتهمت أبوالنصر بإنشاء وإدارة صفحات على فيس بوك ومواقع أخرى، بهدف ارتكاب جريمة بيع المستلزمات السابق ذكرها دون ترخيص، واستخدام وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب، وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء دون تصريح، وجُنح أخرى.