إنذار من «التجارة» لـ 124 شركة بالشطب من سجلات التصدير بسبب قواعد التسجيل

أنذرت وزارة التجارة والصناعة نحو 124 شركة بالشطب من سجلات الشركات المؤهلة للتصدير إلى مصر والتي ينظمها القرار رقم 43 لسنة 2016.

قائمة الإنذارات

كشفت قائمة أعدتها وزارة التجارة شملت الشركات التي تم توجيه إنذارات لها، مع مهلة من بداية شهر مارس الجاري، حتى نهاية الشهر، عن تنوع جنسيات الشركات، حيث ضمت شركات فرنسية وإنجليزية وألمانية وإيطالية وتركية ومصرية.

وبحسب القائمة فقد تم توجيه الإنذارات لشركات في العديد من القطاعات، وجاءت شركة ماكرو للمستحضرات الطبية والتي بدأ التداول على أسهمها في البورصة المصرية مطلع الشهر الماضي، على رأس القائمة، تلتها الشركة المصرية الأسبانية لتوزيع الملابس الجاهزة، ثم شركة كورية تدعى جايونج كيميكال، وشركة بوريدور هولدينج الفرنسية، وشركة مورنينج فودز الإنجليزية.

شركات إماراتية وأمريكية

كما ضمت القائمة شركة باهارات سيلكز الهندية، ومصنع بيست فوود الإماراتي، والمصنع الدولي للعطور العالمية في الإمارات، وتريك سايكل الأمريكية، وتكنوسوبريور الإيطالية.

كذلك شملت قائمة الشركات الموجه إليها إنذارا، شركة المشرق والمغرب لصناعة الأجهزة المنزلية في الأردن، ومؤسسة جميل القدسي التجارية في الأردن، وشركة مكة للأواني المنزلية السعودية، فضلا عن شركة دانيلي ويلنجتون السويدية، وشركة أربا كيماياسال التركية.

وبموجب القرار رقم 43، الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة في العام 2016، فقد تمّ إعداد قواعد جديدة لاستيراد العديد من المنتجات عبر الشركات، أو الوكلاء التجاريين، تمثلت في إنشاء سجلات للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، على أن تقدم تلك الشركات عدة مستندات رسمية لقيدها بالسجلات، منها شهادة بالكيان القانوني للمصنع والترخيص الصادر له، فضلا عن اشتراطات أخرى مرتبطة بالمواصفات والجودة.

وفي الشهر الماضي، قررت وزارة التجارة شطب نحو 30 شركة من سجلات الشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بسبب مخالفاتها للقرار.