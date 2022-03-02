حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 2-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يملك مواليد برج الميزان صفات جيدة للغاية، لكن عيوبه قد تغطي على تلك الإيجابيات، وتحديدًا لرجل هذا البرج الذي يتصف بأنه متقلب المزاج إلى حد ما، كما أنه لا يمكنه اتخاذ قراراته بنفسه غالبا، ومتردد للغاية، ومتسرعا في اتخاذ قراراته التي غالبا ما يندم عليها.

أما عن تغيير الآراء فقد يصلح هذا عنوان برج الميزان كما أنه يقوم بتأجيل المهام بشكل دائم، فهو لا يحب الالتزام والمسؤولية، بل يُفضل الحرية والانطلاق كما أنه يحكم على الأمور بسطحية شديدة ومن السهل عنده جرح مشاعر الأخرين دون الالتفات إلى ما يزعجهم.

ومن منطلق أن الغالبية العظمى من أبناء هذا البرج يبحثون يوميا عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

وقالت عبير فؤاد لمواليد برج الميزان إنه على المستوى المهني والعملي والاجتماعي القمر في منزل العمل يساعدك اليوم أن تتحرك بحماس وتبدو بكامل لياقتك حتى ولو كان اليوم مشحونا.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

أما عاطفيا عطارد بمنزل الحب يدفعك للاقتراب ممن تحب وتعدك بأوقات ممتعة معه.