برنامج تدريبي لأطباء الفم والأسنان بمستشفيات التأمين الشامل في الأقصر

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم لطب وجراحة الفم والأسنان (DDP) Dentist development program، بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ضمن حزمة من البرامج التدريبية المعتمدة والمتقدمة لأطباء الفم والأسنان بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

خدمات التأمين الصحي الشامل بمعايير عالمية

يأتي ذلك في إطار الإهتمام الذي توليه الهيئة العامة للرعاية الصحية بخدمات الفم والأسنان لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والذي حدا بالهيئة لتوفير عيادات مجهزة للأسنان داخل منشآتها، سواء وحدات أو مراكز أو مستشفيات مع تقديم الخدمات العلاجية الأولية والأساسية وتجهيز المنشآت، بأحدث التجهيزات ووفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح بيان الهيئة، أنّ البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار يومين بمحافظة الأقصر، ارتكز على عدة محاور، منها «حشوات الضروس الأمامية والخلفية، الأدوات المستخدمة لتجميل الأسنان، طريقة العزل في الأسنان، الحشو التجميلي والحشو العادي وحشو العصب، والتركيبات».

وتابع البيان، أنّ فعاليات البرنامج التدريبي بالأقصر DDP، عقدت بالتعاون مع شركة abbott العالمية، فيما تضمن البرنامج التدريبي عدة ورش عمل، بحضور أطباء الأسنان بعدد من وحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

رفع كفاءة وتنمية مهارت أطباء الأسنان بمنشآت «الرعاية الصحية»

واستكمل البيان، أنّ التدريب رفع كفاءة وتنمية مهارت أطباء الأسنان بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ، وإكسابهم المهارات المهنية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية

وأضافت الهيئة في بيانها، أنّ وحدات ومراكز هيئة الرعاية الصحية في الأقصر وعددها 49 وحدة رعاية أولية حتى الآن، تقدّم الخدمات العلاجية الخاصة بالفم والأسنان، من خدمات الخلع، تنظيف الجير، الحشو عادي، حشو أسنان الأطفال، حشو العصب، بعض الحشوات التجميلية، التركيبات المتحركة، وأشعات الأسنان، إضافة إلى الخدمات الطبية والعلاجية وجراحات الوجه والفكين والتي يتم تقديمها بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

يذكر أنّ هيئة الرعاية الصحية توفر التدريبات بمختلف التخصصات الطبية والإدارية والفنية، باستخدام أحدث الوسائل والطرق والمناهج التدريبية، تماشياً مع رسالة الهيئة المتمثلة في بناء قطاع رعاية صحية قوي ومستدام، بما يضمن الاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية وإتاحة الفرص التدريبية والتعليم الطبي المستمر والبحث العلمي لجميع العاملين في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.