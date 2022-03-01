شاهد في رشوة الصحة: مدير مكتب الوزيرة وصاني بسرعة تنفيذ المعاينة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الاستماع الي شهود الاثبات في محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا "رشوة وزارة الصحة".

وقال الشاهد السابع الدكتور هشام ذكي، أمام هيئة المحكمة، إنه يعمل رئيس الإدارة المركزية الذي تختص بالمتابعة و الاشراف المنشأت الطبية الخاصة أو الحكومية و اعطاء التراخيص للمنشات الطبية.

ونفى الشاهد، أن الدكتورة جيهان أخبرته أن المتهم الأول يحاول إيقاف تنفيذ عملية غلق مستشفى دار الصحة، متابعا أنه لا يتذكر هل أبلغ المذكورة أن المتهم الأول هو طليق الوزيرة وليس زوجها أم لا.

وتابع، أن أحمد سلامة اتصل به بصفته مدير مكتب وزيرة الصحة، وأخبره أن مدير المستشفى صديق لابن وزيرة الصحة، وأوصى بسرعة تنفيذ معاينة المستشفى مؤكدا أن أحمد سلامة ليس له صفه وظيفية تجعله يحادثه ويطلب منه ذلك الطلب.

وقال، إن المتهم الأول اتصل به هاتفيًا مرتين لطلب التوصية على مواضيع معينة، متابعا أنه لم يرد على المتهم الأول سوى مرة واحدة فقط.

وأضاف الشاهد، إن المتهم الأول قدم نفسه له بصفته زوج الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مؤكدا أنه لم يرد سوى على اتصال واحد ولم يرد على باقي اتصالات المتهم.

وأنه كان ضمن لجنة لإجراء معاينة للمستشفى خلال شهر أكتوبر الماضي، وكان من ضمنها الدكتور حسام عبد الغفار واعضاء الرقابة الإدارية، وأعضاء من القوات المسلحة.