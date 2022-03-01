التعليم تعلن شرط الاستثناء من موعد تقدم استمارة الدبلومات الفنية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المستثناه من موعد تقدم استمارة الدبلومات الفنية 2022، لجميع التخصصات «تجاري- زراعي- صناعي- فندقي- مزدوج- مهني»، للتقدم لامتحانات للعام الدراسي الحالي 2021/ 2022، الذي من المقرر عقده السبت 21 مايو، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، والمعتمد من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

12 مارس آخر موعد لتسليم استمارات الدبلومات الفنية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيجر إرسال استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2022، ومرفقاتها والمستندات الدالة على سداد رسم الامتحان، وكشوف 12د، إلى لجان النظام والمراقبة المختصة في موعد غايته 12 مارس الجاري، ويتحمل مديرو المدارس المتأخرة مسئولية عدم الالتزام بالمواعيد المحددة.

وشددت وزارة التعليم، علي الالتزام بمسميات الشعـب للضوابط والقرارات الوزارية، والتخصصات والمجالات والمهن والصناعات طبقا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

الاستثناء من شرط موعد التقدم لاستمارة الدبلومات الفنية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات وخطوات الاستثناء من شرط موعد التقدم لاستمارة الدبلومات الفنية وهي كالتالي:

- يتقدم الطالب بالأوراق المطلوبة للمدرسة التابع لها.

- تقوم المدرسة بمراجعـة الأوراق والمستندات واعتمادها ثم يتم مراجعـتها من واقـع سجلات الإدارة التعليمية بما يفيد نجاح الطالب في صفوف النقل، واعتمادها.

- تقدم أوراق استمارة التقدم- كشف 12د إقـرار مان مدير المدرسة بأن الطالب مستوفى لشروط التقدم لامتحانات المستند الدال علي سداد رسوم الامتحان ومعتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية.

- الاستمارة التي ترد بعد استلام المدرسة أرقام الجلوس يجب الحصول على استثناء معتمد من مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب وتقدم الى لجنة النظام والمراقبة المختصة لمراجعتها وقبولها مع ضرورة استيفاء جميع الشروط.