«التعليم» تعلن رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2021- 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2021- 2022، موضحة أنه تم فتح باب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مشددة على الطلاب بضرورة اتباع كل التعليمات الخاصة بخطوات التسجيل وكتابة البيانات بطريقة صحيحة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2021- 2022 متاح الآن، ويمكن للطلاب التسجيل حتى يتسنى لهم دخول الامتحانات، التي تعقد اعتبارا من يوم 21 مايو 2022 ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

خطوات رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية

- الدخول على رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

- إدخال البريد الإلكترونى الموحد على منصة Office365.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

- استكمال كتابة البيانات الخاصة بالطالب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها كثفت من استعداداتها لعقد امتحانات الدبلومات الفنية ورقياً على مستوى الجمهورية في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، موضحة أنها ستوزع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي وإلزامهم بإرتداء الكمامة الطبية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

تفاصيل الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية 2022

في سياق متصل، كشف الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني في محافظة القاهرة، عن تفاصيل الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية 2022، موضحا أنه عقد المقابلات الشخصية الخاصة بالمرشحين لرئيس لجنة، ومراقب أول والمشاركين في مراكز توزيع الأسئلة، مؤكداً أنه جرى اختيار عدد 200 مشارك في أعمال الامتحانات سواء رئيس لجنة أو مراقب أول أو مراكز توزيع الأسئلة.

وأضاف عبده في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاختيار جرى وفق مجموعة من الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، لافتا إلى أن المديرية عقدت محاضرة توعوية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، بشأن منع الهواتف المحمولة، فضلاً عن كيفية التنسيق الكامل مع الأمن في المدرسة، لضمان سير الامتحانات وفق التعليمات المنظمة لها.

وأشار الدكتور خالد عبده، إلى أنه للفصل الدراسي الثاني يسير بصورة منتظمة وفق تعليمات الوزارة، وغير مسموح لأي معلم، بدخول المدرسة دون الحصول على لقاح كورونا.