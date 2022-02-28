التعليم: اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 نهاية الأسبوع

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه سيتم اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022، لجميع النوعيات والتخصصات «تجاري، فندقي، زراعي، صناعي، تعليم مزدوج، ومهني»، نظام ثلاث وخمس سنوات، من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نهاية الأسبوع الجاري.

إعلان جداول امتحانات الدبلومات الفنية نهاية الأسبوع

وقال مجاهد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيتم إعلان الجداول التفصيلية للامتحانات العملية والامتحانات التحريرية المعتمدة من الوزير لكل النوعيات والتخصصات أخر الأسبوع الحالي وبحد أقصي أول الأسبوع المقبل.

وأشار نائب وزير التعليم، أن ما يتم تداوله من جداول زمنية خلال الأيام الماضية بخصوص تعديل مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2022 هو مستند غير معتمد من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونتيجة دراسة مبدئية عن امتحانات الدبلومات الفنية لم تكتمل بعد.

ضوابط امتحانات الدبلومات الفنية 2022

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية ضوابط امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 وهي كالتالي:-

- ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75 % من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.

- ألا تقل عن 85 % من عدد أيام الدراسة لقانون التعليم.

- بالنسبة للطلاب المتقدمين لإداء الامتحان وفقا لمنظومة الجدارات المهنية يشترط دخول الطالب التقييم النهائي واجتياز جميع وحدات البرنامج بالصف الثالث

- يشترط تحقيق نسبه الحضور المقررة طبقا لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981

- بالنسبة للطلاب المقيدين بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية يشترط حصول الطالب على 60 %على الأقل من الدرجة المخصصة للتدريبات في المصانع «تخصص تصنيع غذائي»، ومادة مشروع العمل «تخصص استصلاح أراضي وميكنة زراعية».