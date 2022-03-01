معهد الفلك: 11 ظاهرة فلكية تظهر في السماء خلال الشهر الجاري

قال الدكتور أشرف تادروس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء مصر ستشهد حدوث 11 ظاهرة فلكية خلال شهر مارس الجاري، وتُرى بالعين المجردة، وأغلبها سيكون اقترانات طبيعية مثل اقتران القمر والمريخ، واقتران كوكبي الزهرة وزحل، وهي عبارة عن ظهور جرمين في السماء قريبين من بعضهما البعض.

تفاصيل 11 ظاهرة فلكية

وأوضح تادروس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc» أن الاقتران عبارة عن قرب ظاهري، وليس قرب حقيقي، وأن الزاوية الموجودة بينهم من جهتنا تظهرهم جوار بعضهم البعض.

السماء ستشهد 8 اقترانات

وأشار إلى أن السماء ستشهد 8 اقترانات هذا الشهر، منهم من يمكن رؤيته بالعين المجردة عدا اقتران القمر بالحشد النجمي خلية النحل، والذي يلزمه ارتداء نظارة أو تليسكوب من أجل رصده ورؤيته.

وأكد «تادروس» أن هناك ظاهرة فلكية ستشهدها السماء، اليوم الثلاثاء، وهي اقتران القمر وعطارد وزحل، موضحا أنه قبل شروق الشمس بساعة ظهر بالقرب من الأفق الشرقي، كما ظهر كوكبي الزهرة والمريخ، وكانوا لامعين في السماء.

وأشار إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يشرح هذه الظواهر الفلكية للمواطنين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من أجل تثقيفهم بخصوص الظواهر الفلكية بمختلف أنواعها.