بدء عزاء الكاتب محمود الكردوسي في مسجد آل رشدان

بدأ منذ قليل عزاء الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن عضو مجلس الشيوخ، بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، الذي توفي مساء يوم الجمعة الماضي متأثرا بتدهور حالته الصحية.

وتقدم المعزين الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي محمد البرغوثي، وأسرة الراحل وأقاربه.

بدء عزاء محمود الكردوسي

وبدأ عزاء الكاتب محمود الكردوسي الساعة الثامنة بمسجد آل رشدان، وحضره عدد من الكتاب والصحفيين، منهم عيد حامد، وأحمد الخطيب، رئيسا التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، والكاتب الصحفي أحمد رفعت.

وكان الكاتب الصحفي محمود الكردوسي توفي الجمعة الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ64 عاما وقضى أكثر من 35 عاما في العمل الصحفي، وتقلد عدة مناصب صحفية كان آخرها رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» التي شارك في تأسيسها عام 2012.

مسيرة محمود الكردوسي في الصحافة

ولد الكاتب الصحفي الراحل محمود الكردوسي في مركز طما بمحافظة سوهاج والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1981، بعدها عمل في تجارب صحفية متنوعة في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية، حيث نشر مقالات صحفية في مجلة 7 أيام، وعمل في مجلة «نص الدنيا» وجريدة «صوت الأمة» ومجلة «الأهرام العربي» وترأس تحرير مجلة «الفن السابع» بين عامي 1997 و2001، التي أسسها مع الفنان محمود حميدة، وعمل في جريدة المصري اليوم.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الكردوسي، فور وفاته، كما نعاه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، وحرص عدد من الصحفيين من مختلف الفئات العمرية على نعي الكردوسي حزنًا على فراقه وذلك عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.