عاجل.. مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

أعلن مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلو مقعد الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، الذي توفى مساء الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد صراع مع المرض.

يأتي ذلك وفقا للمادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي تنص على: «يبلغ وزير الداخلية، رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر رئيس المجلس في أول جلسة تالية لذلك، لتأبين العضو المتوفي وإعلان خلو مكانه».

خلو العضوية داخل البرلمان

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يُعيِن رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إقرار مجلس الشيوخ بخلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه».

دقيقة حداد على روح محمود الكردوسي

وشهدت الجلسة العامة، أمس الأحد، الوقوف دقيقة حداد، على روح النائب الراحل، محمود الكردوسي، ونعى أعضاء المجلس، الكاتب الصحفي الراحل، مؤكدين أنه نموذجا صحفيا يحتذى به، كما أنه قدم الكثير لخدمة الوطن.