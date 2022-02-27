 محمود مسلم ناعيا الكردوسي في جلسة الشيوخ: دافع عن مصر بشجاعة ضد طيور الظلام

نعى الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة «الوطن»، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم.

وقال «مسلم»، فى بداية جلسة برلمانية خُصصت لتأبين الراحل محمود الكردوسي: «إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت الصحافة المصرية، بل فقد الوطن، زميلا وصديقا وأخا عزيزا، هو محمود الكردوسى».

مسلم: الكردوسي من أول المدافعين عن الوطن ضد طيور الظلام

وأضاف: «محمود الكردوسي كان من أوائل من دافعوا عن الوطن حينما حاول طيور الظلام اختطافه، وفى وقت كانت الفوضى تخيم على البلاد، كان صوت الكاتب الصحفي محمود الكردوسى حاداً أمام طيور الظلام، وسيظل الصديق والأخ العزيز أمهر من أمسك بالقلم، كان صحفيا وأديبا موهوبا سخّر موهبته للدفاع عن الوطن والجيش والشرطة والرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان لا يسعى إلى منصب أو تكريم، وفخورا بتعيين القيادة السياسية له في مجلس الشيوخ، لكن المرض أبى أن يستكمل معنا رحلته الوطنية».

محمود مسلم: الكردوسي كان رجلا صادقا وخجولا وشجاعا

وتابع الدكتور محمود مسلم في نعيه للكردوسي قائلا: «هذا الرجل الصادق الخجول والشجاع في آن واحد، كان يدافع عن الوطن، وسنخسرة جميعا، كان نموذجا للكاتب الذى نفتخر به وبموهبته ووطنيته، شجاعا وصامدا ومقاتلا».

وتوفى الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، مساء الجمعة 25 فبراير 2022، عن عمر ناهز 64 عاما، وقضى رحلة مهنية وصحفية استمرت نحو 40 عاما، حتى رحل بعد صراع مع المرض، وسيطر الحزن على المشاركين في جنازته من المحبين والصحفيين من مختلف الأجيال والفئات العمرية.