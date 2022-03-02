ماكرون يجتمع بمجلس الدفاع للمرة الثالثة.. وعقوبات بريطانية جديدة ضد روسيا

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقد جلسة لمجلس الدفاع صباح اليوم الأربعاء، هي الثالثة منذ بدء هجوم روسيا على أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية على روسيا بدأت تؤتي ثمارها المدمرة بالفعل.

بريطانيا تمنع السفن الروسية من الرسو في موانئها

بدورها، أعلنت السلطات البريطانية، حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، ومنعت، السلطات السفن الروسية من الرسو في موانئها.

من جانبها، أعلنت السلطات الروسية، تلقي المواطنين الروس المقيمين في هولندا تهديدات بالقتل، وقالت الملحقة الصحفية للسفارة الروسية في هولندا إيرينا جريدينا لوكالة أنباء «تاس» الروسية، إنه على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا يتلقى المواطنون الروس تهديدات بالقتل والمطالبات بمغادرة البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.