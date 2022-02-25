«ماكرون»: رئيس أوكرانيا طلب التفاوض مع بوتين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلب منه إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستعداده للتفاوض، موضحا أنه نقل لـ«بوتين» طلب الرئيس الأوكراني واستعداده للحوار.

وكان زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن قوات روسية تسللت إلى عاصمة بلاده «كييف»، موضحا في خطاب وجهه إلى الأوكرانيين: «أن مجموعات التخريب التابعة للعدو دخلت كييف»، وحث الرئيس الأوكراني، السكان، على توخي اليقظة والالتزام بقواعد حظر التجول، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف ماكرون، أن اتصاله بالرئيس بوتين، كان مباشرا وصريحا وسريعا، لوقف العمليات العسكرية فورا، وأوضح ماكرون، أنه اتصل بنظيره الروسي، لأن الرئيس الأوكراني لم يتمكن من الاتصال به، مشيرا إلى أنه من المفيد ترك الطريق مفتوحا للحوار مع بوتين حول أوكرانيا.

وتابع ماكرون قائلا، إنه يجب إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحا لحل الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، وأوضح الرئيس الفرنسي، أنه سيجري فرض عقوبات فرنسية تستهدف شخصيات روسية.

الرئيس الفرنسي: منح 300 مليون يورو لأوكرانيا كمساعدات ومعدات عسكرية

وانتقد ماكرون، المعايير المزدوجة لدى بوتين، مشيرا إلى أنه سيجري منح 300 مليون يورو لأوكرانيا كمساعدات ومعدات عسكرية، وأضاف الرئيس الفرنسي، أن بلاده ستتحمل مسؤوليتها في مساعدة الشعب الأوكراني.

ولفت الرئيس الفرنسي، إلى أن نظيره الروسي، «يريد أن يعيدنا إلى عصر الإمبراطوريات والمواجهة»، واعلن ماكرون، عزم باريس، على تسريع نشر جنود في رومانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«المفوضية الأوروبية»: نعمل على تنويع مصادر الطاقة

من جانبها، قالت «المفوضية الأوروبية»، إنها تعمل على تنويع مصادر الطاقة، موضحة: «أثبتت روسيا أنه لا يمكن التعويل عليها في موضوع الطاقة».

وأوضحت «المفوضية الأوروبية»: «نحن معتمدون بشكل كبير على الطاقة الروسية»، فيما قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: «علينا تنويع مصادر الطاقة للاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلى أنه من المهم أن نتعلم من الدروس والاستقلال بموضوع الطاقة

«المفوضية الأوروبية»: العقوبات ستزيد كلفة الاقتراض على روسيا

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن العقوبات الأوروبية ستزيد كلفة الاقتراض على روسيا وستتسبب في تفاقم التضخم، موضحة أن قادة الاتحاد الأوروبي، اتفقوا على فرض حزمة عقوبات على روسيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في وقت سابق، إن الأيام والأسابيع والأشهر القليلة القادمة صعبة على شعب أوكرانيا، مضيفا أن الشعب الأوكراني أظهر أنه لن يتسامح مع أي شخص يحاول إعادة بلاده إلى الوراء.

وكانت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جين بساكي، امتنعت في وقت سابق، عن الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن سترسل قوات إلى العاصمة الأوكرانية لإنقاذ زيلينسكي إذا قبض عليه أو قدم للمحاكمة، وقالت:«نحن على اتصال بالرئيس زيلينسكي، وهو شريك مهم نحن ندعمه، وهو رئيس أوكرانيا، لكنني لن أخوض في تفاصيل الخطوات الأمنية»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.