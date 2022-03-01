البرلمان الأوروبي يدين الحرب في أوكرانيا ويدعو لفرض عقوبات أشد على روسيا

قالت وكالة «تاس»، الروسية إن أعضاء البرلمان الأوروبي، صوتوا بالإجماع تقريبًا، على قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويدعو إلى فرض عقوبات صارمة على موسكو، بما في ذلك تقييد واردات النفط والغاز من روسيا، وفصل البلاد عن نظام سويفت.

منح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

طلب النواب من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، العمل على منح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إعداد خطة بمليارات الدولارات لمساعدة كييف.

وجرى التصويت على الوثيقة اليوم، في جلسة طارئة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، وخلال الجلسة، خاطب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي النواب، عبر تقنية الفيديو.

وجاء في القرار، أن «البرلمان الأوروبي يدين بأشد العبارات الممكنة العدوان العسكري للاتحاد الروسي غير القانوني وغير المبرر ضد أوكرانيا وغزوها، وكذلك تورط بيلاروسيا في هذا العدوان».

عقوبات صارمة

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، إلى فرض عقوبات صارمة جديدة على روسيا، التي يجب أن تهدف على وجه الخصوص إلى «إضعاف الاقتصاد الروسي والقاعدة الصناعية استراتيجيًا، ولا سيما المجمع الصناعي العسكري، وبالتالي قدرة روسيا على تهديد الأمن الدولي في المستقبل».

وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي، على أن «الاتحاد الروسي يتحمل مسؤولية تدمير البنية التحتية الأوكرانية، بما في ذلك المباني المدنية والسكنية، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الكبيرة، وسيُطلب منه تعويض الأضرار الناجمة عن أعماله العدوانية».

قطع اتصال روسيا وبيلاروسيا بنظام سويفت

كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، إلى فصل روسيا وبيلاروسيا تمامًا عن نظام سويفت، بسبب العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، وبالتالي حظر الاتحاد الروسي وبيلاروسيا من نظام سويفت، وفرض عقوبات ثانوية على البنوك التي تستخدم وسائل بديلة لنظام سويفت للمعاملات ذات الصلة.