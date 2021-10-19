وزير الدفاع يشهد تفتيش حرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني بعد تحديثها

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة الأفرع الرئيسية، إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني بعد تحديثها، وفقا لأحدث النظم القتالية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، حيث بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل، وما شهده من تحديث وتطوير في مختلف الأسلحة والمعدات، لدعم قدراته على تنفيذ كل المهام القتالية التي توكل إليه.

وألقى قائد الجيش الثاني الميداني، كلمة أكد فيها دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة، لكل الأعمال والأنشطة التي يجري تنفيذها، سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو أعمال التنمية التي تتم بكل المحافظات التي تقع في نطاق المسئولية، مؤكدا أن رجال الجيش الثاني الميداني، سيظلون دائما في أعلى درجات اليقظة والجاهزية، مستعدين للزود بالروح والدم، لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

ومر القائد العام للقوات المسلحة، على القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كل المهام، والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، ونقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأبطال الجيش الثاني الميداني، لما يبذلونه من جهود وتضحيات بالغالي والنفيس، من أجل حماية الوطن وصون مقدساته، مشيدا بما لمسه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية لكل العناصر المشاركة بالتفتيش.

وأعرب عن اعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة للدفاع عن أمن الوطن واستقراره، مطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية، وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر، والمحافظة على الأسلحة والمعدات، لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي، من أجل حماية حدود مصر على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، حضر المرحلة الافتتاحية للإجراءات التحضيرية المسبقة للتفتيش، للوقوف على مدى الاستعداد القتالي للقوات، كما تفقد عدد من الأسلحة المطورة التي زود بها التشكيل في إطار منظومة التطوير والتحديث، التي تنفذها القوات المسلحة بكل الأفرع والتخصصات، وناقش عدد من الضباط وضباط الصف والجنود، في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، ومدى الاستفادة من عملية التطوير والتحديث، وفقا للمهام المكلفين بها، وأشاد بالروح المعنوية لرجال الجيش الثاني الميداني، بما يؤهلهم لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم.