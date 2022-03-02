موعد صلاة الجنازة على نجل الفنان حازم إيهاب

أعلن الفنان حازم إيهاب موعد ومكان صلاة الجنازة على طفله الراحل، الذي توفي صباح اليوم، بعد خضوعه لجراحة بالقلب.

وكتب حازم إيهاب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر، بمسجد الحصري في ٦ أكتوبر، والدفنة في مقابر ٦ أكتوبر على طريق الواحات».

وفاة ابن الفنان حازم إيهاب

وأعلن الفنان حازم إيهاب، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، وفاة ابنه الرضيع «يونس»، إذ كتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. يونس ابني في ذمة الله».

مرض ابن حازم إيهاب

وأعلن حازم إيهاب، منذ يومين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مرض ابنه الرضيع، مطالبا جمهوره بالدعاء له: «الحمد لله ربنا رزقنا بـ يونس حازم إيهاب، يوم 18/2/2022، يونس أتولد بعيب خلقي في القلب وعمل عملية في قلبه وهو عمره ساعات، وهو حالياً في الرعاية المركزة، والله أعلم هيقدر يخرج امتى، أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه ويرجعلنا بالسلامة».

وقال «إيهاب»، في منشوره: «متأسف جداً لأي شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله».

ومنذ ساعات، نشر خضوع ابنه الرضيع لعملية جراحية أخرى: «يونس داخل عملية تانية النهارده بالليل.. أرجوكم الدعاء إنه يقوم منها على خير ويرجع لنا بالسلامة».