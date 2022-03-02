ليندسي لوهان تلعب دور البطولة في فيلمين على «نتفليكس»

تعاقدت الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان مع شبكة «نتفليكس» على فيلمين جديدين، وجاء ذلك بعد تعاونها الأول مع الشبكة في فيلم بعنوان «Falling for Christmas»، ومن المقرر طرحه في وقت لاحق من العام الجاري خلال فترة أعياد الكريسماس، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الأعمال الجديدة، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ومن جانبها، قالت كريستينا روجرز مديرة الأفلام المستقلة في «نتفليكس»: «نحن سعداء جدا بتعاوننا مع ليندسي حتى الآن، ويسعدنا أن نواصل شراكتنا معها، نتطلع إلى تقديم المزيد من أفلامها إلى أعضائنا حول العالم».

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تفاصيل مشاركة ليندسي لوهان في «Falling for Christmas»

تعتبر مشاركة ليندسي لوهان في فيلم الكوميديا ​​الرومانسية «Falling for Christmas»، هي الأولى منذ سنوات ابتعدت فيها عن التمثيل، وتلعب دور وريثة فندق مدللة ومخطوبة حديثا تتعرض لحادث تزلج وتعاني من فقدان الذاكرة، في وقت قريب من عيد الميلاد، وتجد نفسها في رعاية مالك فندق وسيم، الذي يقوم بدوره كورد اوفرستريت، ويعيش برفقة ابنته.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الممثلين من بينهم جورج يونج، جاك واجنر، أوليفيا بيريز، وتأليف مايكل داميان وجيف بونيت ورون أوليفر، ومن إخراج جنين داميان، ومن المقرر أن يتم إصداره في أواخر عام 2022.

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«لوهان» تعود للسينما بعد غياب

يعتبر الفيلم أول دور لـ «لوهان» في إنتاج كبير منذ أكثر من عقد بعد سلسلة من الانتكاسات المهنية، في أثناء تعافيها من الإدمان ومواجهتها بعض المسائل القانونية.

وحققت الممثلة الأمريكية، شهرتها مع فيلم «The Parent Trap» عام 1998، كما لعبت دور البطولة في عدد من أفلام المراهقين الناجحة منها: «Freaky Friday» و«Mean Girls» و«Confessions of a Teenage Drama Queen»، ثم بدأت في تقليص مسيرتها أوائل عام 2010، إذ ظهرت فقط في الأفلام الصغيرة، قبل أن تنتقل إلى الخارج لتعيش في أوروبا ودبي، وفي 2019 كشفت أنها تخطط للعودة إلى أمريكا وإعادة إحياء مسيرتها السينمائية.