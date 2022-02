ويل سميث يشارك في تجربة سينمائية جديدة مع «نتفليكس».. لن يمثل هذه المرة

يستعد النجم الأمريكي ويل سميث، لتجربة سينمائية جديدة مع شبكة «نتفليكس»، إذ يشارك في إنتاج فيلم مقتبس عن رواية بعنوان «Onyeka and the Academy of the Sun» للمؤلفة البريطانية من أصل نيجيري تولا أوكوجو، من خلال شركته «Westbrook Studios»، التي أطلقها مع زوجته جادا بينكيت سميث، وميجيل ميلينديز وكو يادا في عام 2019.

قصة «Onyeka and the Academy of the Sun»

تدور أحداث الرواية حول فتاة مراهقة تعلم أن لديها قدرات خارقة، وتسافر إلى نيجيريا لمعرفة المزيد عن أصولها، حيث تكتشف تهديدًا لمجتمعها السحري المكتشف حديثًا، وهو الكتاب الأول في سلسلة مليئة بالإثارة للأطفال في الصفوف المتوسطة، ومن المقرر طرحه نشره في الولايات المتحدة الأمريكية يونيو المقبل، ويتولى ديفيد أويلو إخراج الفيلم المقتبس عن الرواية، بينما يعمل على كتابة السيناريو أولا شكونبي، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ويل سميث يراهن على أوسكار بـ «King Richard»

كانت آخر أعمال شركة «Westbrook» فيلم السيرة الذاتية «King Richard»، الذي يستند إلى حياة ريتشارد ويليامز والد أسطورتي التنس فينوس وسيرينا ويليامز، وهو الدور الذي ترشح عنه الممثل الأمريكي ويل سميث، إلى ثالث جائزة أوسكار في مشواره الفني، وتتجه المؤشرات إلى أن الممثل من أصل إفريقي هو الأقرب هذا العام إلى الجائزة، وفي حالة فوزه سيكون الممثل الخامس من أصل إفريقي الذي يحصل عليها في تاريخ الجائزة.

وينافس ويل سميث، في فئة أفضل ممثل دور رئيسي في النسخة 94 من جوائز أوسكار، أمام بنديكت كومبرباتش عن دوره في فيلم «The Power of the Dog»، أندرو جارفيلد عن دوره في فيلم «Tick, Tick … Boom»، دينزل واشنطن عن دوره في فيلم «The Tragedy of Macbeth»، بالإضافة إلى خافيير بارديم عن دوره في فيلم «Being the Ricardos».