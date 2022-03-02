حنفي جبالي: تداعيات جائحة كورونا خلفت أزمات معقدة ومركبة للبشرية 

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن الدولة المصرية أولت اهتماما خاصا بقضايا السكان بالتوازي مع الطفرات التنموية التي حققتها في كل المجالات إيمانا منها بأن الارتقاء بجودة حياة الإنسان هو جوهر تحقيق التنمية المستدامة.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن تقرير التنمية البشرية في مصر والصادر عام 2021 جاء ليسجل برهانا حقيقيا على جهود مصر الإصلاحية الشاملة، والتي وازنت بين النهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية وبين وضع الانسان المصري والارتقاء بجودة حياته في قلب عملية التنمية، مضيفا أن الدولة المصرية تبنت إستراتيجية قومية لتنظيم الأسرة في إطار مواجهتها للزيادة السكانية.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن قضايا السكان والتنمية والتحديات المُرتبطة بهما تفرض على البرلمانيين ضرورة مُلحة وعاجلة في الاشتباك الإيجابي معهما وصولاً لصيغ تعاونية تعالج تلك التحديات.

داعيات جائحة كورونا خلفت أزمات مُعقدة

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن تداعيات جائحة كورونا خلفت أزمات مُعقدة ومُركبة للبشرية جمعاء أبرزها تقويض الفرص الحقيقية للتنمية المستدامة فضلاً عن الاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق المُصاحبة لها.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى تعاون البرلمانيين وتبادل الخبرات بينهم لضمان الارتقاء بقضايا السكان باعتبارهم جوهر عملية التنمية وغايتها في ضوء الحاجة المُلحة للتحرك السريع لمواجهة التحديات الخاصة بقضايا السكان.