رئيس مجلس النواب ينعى عبدالحي عبيد: أحد رموز العمل البرلماني المخلصين

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ببالغ الحزن والأسى، النائب الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الذي وافته المنية مساء أمس.

جبالي ينعي رئيس لجنة الشئون الخارجية

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ.

وأردف رئيس مجلس النواب: "أن الفقيد كان قيمةً علميةً وسياسية وأحد رموز العمل البرلماني المخلصين، ونموذجاً يُحتذى به في العطاء وخدمة الوطن".

وأختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التعزية: "نتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد ومجلس الشيوخ ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما نعى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور عبد الحى عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الذي وافته المنية مساء أمس.

أكد الأمين العام لمجلس النواب، في برقية التعزية أن الفقيد كان صاحب مسيرة مشرفة في العمل التعليمي والبرلماني، وكان نموذجاً في الأخلاق الحسنة والتعاون حصد حب وتقدير واحترام جميع من عرفه وتعامل معه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قيمة علميةً وسياسية كبيرة

وتقدم كلا من وكيلى مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينيين ، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد ومجلس الشيوخ، مؤكداً أن الدكتور عبدالحي عبيد كان قيمة علميةً وسياسية كبيرة، وكان نموذجاً يٌحتذى به في العطاء والتميز وحب الوطن، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.