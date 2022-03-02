«فؤاد» رئيسا مشاركا لمؤتمر «استوكهولم +50» لدعم العمل البيئي

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بنظيرتها وزيرة المناخ والبيئة السويدية أنيكا ستراندهل، وذلك على هامش الشق الثاني للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد بمدينة نيروبي بكينيا بهدف بحث سبل التعاون والإعداد لمؤتمر استوكهولم +50.

وأشادت أنيكا ستراندهل، وزيرة المناخ والبيئة السويدية، بقبول الدكتورة ياسمين فؤاد قيادة المسار الثالث لمؤتمر استوكهولم +50 كرئيس مشارك لدعم جهود العمل البيئي عالمياً مع وزيرة البيئة الفنلندية، وخاصة في ظل أهمية هذا المؤتمر، والذي يعد بداية تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومعربة عن أملها في أن يعد هذا المؤتمر مثالا حقيقيا لحوار كل المعنيين وأصحاب المصالح والشباب لسد الفجوات بين الأجيال.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن سعادتها بالمشاركة في قيادة المسار الثالت لمؤتمر استهوكهوهم +50 مع وزيرة البيئة الفنلندية، لما في ذلك من دور هام في حشد الجهود العالمية لدفع مسار العمل البيئي، وخاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات، مشيرة إلى ضرورة التنسيق في الإعداد ما قبل إقامة المؤتمر في يونيو مطالبة بضرورة إدراج قصص نجاح الشباب في العمل البيئي، وما تم تنفيذه في التكامل بين اتفاقيات ريو الثلاث لتحقيق التوازن بين النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وإظهار مدى انعكاس التحديات البيئية على بعضها، وهو ما أكدته مصر خلال إعلانها مبادرة دمج اتفاقيات ريو الثلاث والتي نأمل أن تكون أساس للعمل خلال المؤتمر.